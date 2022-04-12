Путин назвал фейком ситуацию в Буче

Владимир Путин назвал ситуацию в Буче фейком. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Президент РФ напомнил, что в Сирии организовывали подобные провокации, обвиняя в использовании химического оружия лидера государства Башара Асада.

"Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", – отметил Путин.

Кроме того, глава РФ заявил, что Лукашенко передал ему документы, касающиеся данной провокации в Буче. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.