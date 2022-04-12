Кабмин утвердил дополнительные меры по повышению устойчивости экономики РФ на фоне санкций

Кабмин утвердил дополнительные меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, теперь как физические, так и юридические лица смогут без торгов брать участки в аренду в том случае, если рассчитывают организовать там производство в сфере импортозамещения.

Кроме того, в ближайшее время планируется выделить 35 миллиардов рублей на льготное кредитование строителей жилья. По словам премьера, это поможет уменьшить риски срыва сроков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.