Путин прокомментировал переход на рубли в расчетах с Минском за газ

Расчеты за газ в рублях с Минском минимизируют влияние санкций и на Белоруссию, заявил президент России Владимир Путин.

Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут обратиться в МВД России за видом на жительство по паспорту с истекшим сроком годности.

Роструд объявил об отмене плановых проверок бизнеса в условиях санкций.