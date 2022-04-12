Путин призвал увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Владимир Путин поручил правительству в два раза увеличить туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток.

Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году почти на 2%, в СНГ – почти на 8%.

Еврокомиссия не видит юридических норм, которые мешали бы ЕС платить за газ в рублях, сообщил представитель.

