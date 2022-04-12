Россия возобновит лунную программу – Путин

Россия возобновит свою лунную программу. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам специалистов, космическая отрасль оказалась в сложном положении из-за санкций. Прекратить сотрудничество с РФ решили ведомства США, Канады, ЕС и Японии.

Что теперь будет с МКС? Остались ли отношения с NASA? И куда теперь пойдут спутники OneWeb, запуск которых пришлось экстренно отменить?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.