Путин заявил, что Россия продолжит развитие технологий ядерной космической энергетики

12 апреля, 14:30
Россия возобновит лунную программу и продолжит развитие технологий ядерной космической энергетики. Об этом заявил Владимир Путин.
Во вторник, 12 апреля, он прилетел в Благовещенск. Вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным российский президент с вертолета осмотрел стройплощадки космодрома Восточный. После этого они поговорили со строителями.
Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. По его словам, космическая программа будет продолжена, несмотря на давление извне.
После осмотра космодрома Владимир Путин вручил государственные награды космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву, инструктору-космонавту-испытателю Александру Скворцову и ведущему специалисту Центра подготовки космонавтов Олегу Скрипочке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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