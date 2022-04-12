Путин заявил, что Россия продолжит развитие технологий ядерной космической энергетики

Россия возобновит лунную программу и продолжит развитие технологий ядерной космической энергетики. Об этом заявил Владимир Путин.

Во вторник, 12 апреля, он прилетел в Благовещенск. Вместе с лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным российский президент с вертолета осмотрел стройплощадки космодрома Восточный. После этого они поговорили со строителями.

Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. По его словам, космическая программа будет продолжена, несмотря на давление извне.

После осмотра космодрома Владимир Путин вручил государственные награды космонавту-испытателю Сергею Прокопьеву, инструктору-космонавту-испытателю Александру Скворцову и ведущему специалисту Центра подготовки космонавтов Олегу Скрипочке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.