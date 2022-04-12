Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

Россия возобновит свою лунную программу. Об этом заявил Владимир Путин.

Космическая отрасль оказалась в сложном положении из-за санкций. Прекратить сотрудничество с РФ решили ведомства США, Канады, ЕС и Японии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.