Путин сообщил о планах России возобновить лунную программу

Россия осуществит все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне, и возобновит лунную программу. Об этом заявил Владимир Путин после осмотра космодрома Восточный.

Во вторник, 12 апреля, президент России вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко посетил стройплощадки командного пункта и стартового сооружения комплекса для ракет-носителей "Ангара". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.