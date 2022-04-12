Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу

Россия возобновит лунную программу. Об этом заявил Владимир Путин.

В Минздраве развеяли слухи о дефиците лекарств для лечения болезни Паркинсона. Их достаточно, сообщил Михаил Мурашко.

Польша предъявляет претензии еще на ряд российских дипломатических объектов, сообщил посол РФ.

