ВКС РФ действуют на Украине мужественно и эффективно – Путин

Российские летчики на Украине действуют мужественно, грамотно и эффективно. Об этом заявил Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

ВКС России, по словам президента, применяют самые современные виды вооружений.

Путин также заявил, что все цели спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты. По словам президента, столкновение с антироссийскими силами на Украине было и неизбежно, это был лишь вопрос времени. В то же время Путин подчеркнул, что Россия не собирается изолироваться от мира и ее невозможно изолировать.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.