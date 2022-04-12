Кабмин направит более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленных предприятий

Правительство РФ выделило деньги промышленникам в регионах. Более 3,7 миллиарда рублей пойдут на модернизацию предприятий. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства распределят на 54 региона. Ими возместят затраты на новое оборудование, лизинговые платежи и оплату услуг, в том числе по коммуналке.

По правилам субсидирования на каждом проекте должны создать новые рабочие места. Кроме того, в модернизации примут участие и частные инвесторы. По планам правительства субсидии позволят предприятиям снизить затраты на обновление мощностей и простимулируют активность инвесторов, а также повысят отраслевую конкурентоспособность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

