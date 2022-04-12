Путин поручил правительству представить предложения об индексации пенсий до 20 апреля

Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения об индексации пенсий, а также повышении МРОТ, прожиточного минимума и социальных выплат. Это коснется и работников государственных и муниципальных учреждений.

Также кабмин должен персонализировать меры поддержки для потерявших работу после 1 марта. Еще власти должны рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на общественный транспорт.

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