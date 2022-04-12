Путин и Лукашенко посетят космодром Восточный в День космонавтики

В День космонавтики президенты России и Белоруссии посетят космодром Восточный. Борт Александра Лукашенко уже прибыл в Амурскую область. Лидеры ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего поздравят работников с Днем космонавтики и затем проведут переговоры.

На них также обсудят развитие двустороннего сотрудничества и противодействие западным санкциям. Лукашенко в рамках визита на Дальний Восток также намерен посетить Приморский край.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.