12 марта, 19:30Политика
Песков заявил, что США проинформируют Россию о деталях переговоров с Украиной
Американская сторона проинформирует Россию о деталях переговоров с Украиной, которые состоялись в Джидде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом в Кремле призвали не спешить с вопросом о реакции России на идею о 30-дневном прекращении огня на Украине. Песков также заявил, что не исключен телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
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