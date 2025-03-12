Песков заявил, что США проинформируют Россию о деталях переговоров с Украиной

Американская сторона проинформирует Россию о деталях переговоров с Украиной, которые состоялись в Джидде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в Кремле призвали не спешить с вопросом о реакции России на идею о 30-дневном прекращении огня на Украине. Песков также заявил, что не исключен телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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