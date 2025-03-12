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12 марта, 16:15

Политика

Песков прокомментировал заявления США и Украины после переговоров в Джидде

Песков прокомментировал заявления США и Украины после переговоров в Джидде

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас изучаются заявления США и Украины с переговоров в Джидде. Американский госсекретарь Марко Рубио и помощник нацбезопасности Майкл Уолтц по различным каналам информируют о деталях состоявшихся переговоров и о достигнутых пониманиях.

Песков отметил, что может подняться тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют сделать это в достаточно сжатые сроки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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