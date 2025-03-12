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12 марта, 12:45

Политика

Песков заявил, что Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области

Песков заявил, что Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области

Путин в курсе всех деталей по прорыву бойцов ВС РФ в тыл ВСУ в Курской области

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с ленты информационных агентств.

Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются.

В Кремле не исключают, что в ходе контактов РФ и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне.

Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США Майк Уолтц проинформируют Россию о деталях состоявших накануне переговоров с Украиной.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитикавидеоСтанислав Кулик
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