Телеканал Москва 24 подготовил подборку заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с ленты информационных агентств.

Кремль внимательно следит за информацией от военных в Курской области, данные свидетельствуют, что ВС РФ успешно продвигаются.

В Кремле не исключают, что в ходе контактов РФ и США может возникнуть тема телефонного разговора на высшем уровне.

Ожидается, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США Майк Уолтц проинформируют Россию о деталях состоявших накануне переговоров с Украиной.