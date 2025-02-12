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Новости

12 февраля, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса "Интервидение" в Москве

Путин обратил внимание на отставание качества образования в регионах

Новости часа: Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте – Песков

Владимир Путин призвал работать над улучшением качества образования в регионах

Путин поддержал идею о льготах в вузах на приоритетных программах

Песков заявил, что оценивать реконструкцию Большого Московского цирка должны москвичи

Путин поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области

Путин поддержал запуск льготной ипотеки в Курской области

Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

Владимир Путин провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. О телефонном разговоре руководителей двух государств сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа, уточнил он.

Работу пекарни на Симферопольском бульваре приостановили после сообщений об отравлении ртутью. В данный момент помещение опечатано. Владельцы уверяли, что у них не было проблем на производстве.

Синоптики прогнозируют аномальные морозы в Москве. По их словам, на следующей неделе столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. Это ниже климатической нормы на 4 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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