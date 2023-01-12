Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цели СВО остаются в силе, в том числе освобождение ДНР и ЛНР в границах 2014 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве после реконструкции открыли еще шесть поликлиник. Об обновленных поликлиниках сообщил Сергей Собянин.

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом рассказали в ТАСС.