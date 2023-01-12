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Новости

12 января, 15:00

Политика

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цели СВО остаются в силе, в том числе освобождение ДНР и ЛНР в границах 2014 года. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве после реконструкции открыли еще шесть поликлиник. Об обновленных поликлиниках сообщил Сергей Собянин.

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом рассказали в ТАСС.

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