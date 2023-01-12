Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Общество

Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, аргументацию и проработанные детали по этому вопросу должны представить в министерстве обороны, так как это его прерогатива.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика