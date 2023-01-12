Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, аргументацию и проработанные детали по этому вопросу должны представить в министерстве обороны, так как это его прерогатива.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный – с 27 до 30 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.