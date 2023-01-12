Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные в Соледаре действовали самоотверженно, но основная работа еще впереди. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что для реализации целей СВО необходимо не расслабляться.

Отказ Швеции сотрудничать по делу о "Северных потоках" вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Продажи автомобилей в РФ могут вырасти на 12% в 2023 году. Такой прогноз сделала Ассоциация европейского бизнеса.