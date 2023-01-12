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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

Новости часа: кабмин РФ установил спецвыплаты для медиков дефицитных специальностей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Военные в Соледаре действовали самоотверженно, но основная работа еще впереди. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что для реализации целей СВО необходимо не расслабляться.

Отказ Швеции сотрудничать по делу о "Северных потоках" вызывает недоумение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Продажи автомобилей в РФ могут вырасти на 12% в 2023 году. Такой прогноз сделала Ассоциация европейского бизнеса.

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