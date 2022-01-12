В Кремле прокомментировали планы Канье Уэста встретиться с Путиным

В Кремле не занимаются организацией поездки рэпера Канье Уэста в Россию и его встречей с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее о планах певца пригласить президента России на концерт сообщило издание Billboard. Говорилось, что площадками могут стать Crocus City Hall и стадион "Лужники". Однако 12 января PR-агент Уэста и вовсе опроверг информацию об этих планах артиста. Он заявил, что это сообщение "полностью сфабриковано". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.