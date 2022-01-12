Песков призвал отписаться от телеграм-каналов, заявивших о введении QR-кодов на транспорте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения некоторых телеграм-каналов о том, что в связи с наступающей волной штамма "Омикрон" Госдума примет законопроекты о введении QR-кодов для транспорта.

"Отпишитесь от этих телеграм-каналов", – сказал Песков.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.