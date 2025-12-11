Владимир Путин провел совещание об обстановке в зоне СВО. Он отметил хорошую динамику на всех направлениях, инициатива находится в руках Вооруженных сил России.

Президенту также доложили, что все разрозненные группы ВСУ в Северске уничтожены – бойцы не дали закрепиться противнику в центральной части города. Прямо во время совещания Путин попросил соединить его с одной из точек в зоне СВО, где находятся российские военнослужащие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

