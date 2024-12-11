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Новости

Новости

11 декабря, 18:30

Технологии

В рамках подготовки к прямой линии с Путиным впервые активно применяется ИИ

В рамках подготовки к прямой линии с Путиным впервые активно применяется ИИ

Владимир Путин вручил награды героям России

Начался прием вопросов для программы "Итоги года с Владимиром Путиным"

Прием вопросов на "Прямую линию" президента стартует с полуночи 8 декабря

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Большая пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным состоятся 19 декабря

Песков: ситуация в Курском приграничье близка к развязке

Песков назвал дату прямой линии с Путиным

Путин проведет ежегодную прямую линию 19 декабря

В рамках подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным впервые активно применяется искусственный интеллект. Нейросеть обрабатывает аудио- и видеозвонки, СМС-сообщения и другие обращения россиян. Затем она объединяет их по темам, выделяя приоритетные направления.

На специализированной конференции нейросеть продемонстрировала президенту РФ свои возможности и показала, какие самые популярные запросы на данный момент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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