В рамках подготовки к прямой линии с Путиным впервые активно применяется ИИ

В рамках подготовки к прямой линии с Владимиром Путиным впервые активно применяется искусственный интеллект. Нейросеть обрабатывает аудио- и видеозвонки, СМС-сообщения и другие обращения россиян. Затем она объединяет их по темам, выделяя приоритетные направления.

На специализированной конференции нейросеть продемонстрировала президенту РФ свои возможности и показала, какие самые популярные запросы на данный момент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.