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11 ноября, 13:30

Политика

Песков опроверг сообщения американских СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков опроверг сообщения американских СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа

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Информация в СМИ о телефонном разговоре Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в четверг Трамп позвонил в Москву из своей резиденции во Флориде. Издание даже привело подробности, якобы обсуждалась ситуация на Украине. По мнению Пескова, это является наиболее наглядным примером качества той информации, которая сейчас публикуется даже в достаточно уважаемых изданиях.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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