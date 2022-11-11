Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение Путина не ехать на G20 связано с графиком и необходимостью быть в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве утвердили проект нового жилого квартала в Ростокине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Повышенный уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве двое суток – с 12 по 14 ноября. Об этом рассказали синоптики.