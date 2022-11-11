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Новости

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Политика

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Новости часа: кабмин РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Более 27 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты на детей от 8 лет – Мишустин

Новости часа: Путин поручил представить меры по увеличению доходов семей с детьми

Путин провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми

Новости часа: Путин поручил представить варианты по ускоренному росту МРОТ до 15 января

Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение Путина не ехать на G20 связано с графиком и необходимостью быть в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве утвердили проект нового жилого квартала в Ростокине. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Повышенный уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в Москве двое суток – с 12 по 14 ноября. Об этом рассказали синоптики.

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