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Новости

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Политика

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Новости часа: кабмин РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Более 27 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты на детей от 8 лет – Мишустин

Новости часа: Путин поручил представить меры по увеличению доходов семей с детьми

Путин провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми

Новости часа: Путин поручил представить варианты по ускоренному росту МРОТ до 15 января

Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Достичь целей СВО можно мирными переговорами, но они в данный момент невозможны в силу позиции украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Херсоне остаются 80–100 тысяч жителей, их выезд продолжается. Об этом сообщили местные власти.

Власти Москвы направили более 100 миллиардов рублей для поддержки бизнеса города. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

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