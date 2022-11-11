Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Достичь целей СВО можно мирными переговорами, но они в данный момент невозможны в силу позиции украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Херсоне остаются 80–100 тысяч жителей, их выезд продолжается. Об этом сообщили местные власти.

Власти Москвы направили более 100 миллиардов рублей для поддержки бизнеса города. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.