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Новости

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Политика

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Новости часа: кабмин РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Более 27 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты на детей от 8 лет – Мишустин

Новости часа: Путин поручил представить меры по увеличению доходов семей с детьми

Путин провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми

Новости часа: Путин поручил представить варианты по ускоренному росту МРОТ до 15 января

Путин поручил кабмину представить предложения по ускоренному росту МРОТ

Новости часа: Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Новости часа: в Кремле подтвердили, что РФ на саммите G20 будет представлять Лавров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не будет выступать на G20, в том числе в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что такое решение связано с графиком Владимира Путина и необходимостью нахождения в России.

Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве на выходные. Как сообщили синоптики, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Более половины поездов московского метро оборудованы системой обеззараживания воздуха. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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