Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не будет выступать на G20, в том числе в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что такое решение связано с графиком Владимира Путина и необходимостью нахождения в России.

Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве на выходные. Как сообщили синоптики, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Более половины поездов московского метро оборудованы системой обеззараживания воздуха. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.