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11 октября, 21:15

Политика

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины

Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины

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Израиль частично занял исконно палестинские земли, в том числе военной силой. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Российской экономической неделе в Москве.

Президент напомнил, что вместе с решением о создании государства принималось решение о создании второго суверенного государства – Палестины. Однако этого не произошло, что, по мнению Путина, мешает урегулировать текущий конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
властьполитиказа рубежомвидеоЕкатерина Фоменко
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