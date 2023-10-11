Путин заявил, что Израиль частично занял земли Палестины

Израиль частично занял исконно палестинские земли, в том числе военной силой. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Российской экономической неделе в Москве.

Президент напомнил, что вместе с решением о создании государства принималось решение о создании второго суверенного государства – Палестины. Однако этого не произошло, что, по мнению Путина, мешает урегулировать текущий конфликт.

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