Путин заявил об опасной политизации атомной деятельности в мире

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11 октября, 19:30

Политика

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Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Запорожской АЭС. Президент подчеркнул, что рассчитывает на то, что риторика вокруг атомной деятельности снизится на фоне взаимодействия России и МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси, как сообщали в МАГАТЭ, намерен обсудить создание защитной зоны вокруг Запорожской станции. В начале сентября на ЗАЭС приезжала миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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