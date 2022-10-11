Путин заявил об опасной политизации атомной деятельности в мире

Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Главной темой разговора стала ситуация вокруг Запорожской АЭС. Президент подчеркнул, что рассчитывает на то, что риторика вокруг атомной деятельности снизится на фоне взаимодействия России и МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси, как сообщали в МАГАТЭ, намерен обсудить создание защитной зоны вокруг Запорожской станции. В начале сентября на ЗАЭС приезжала миссия МАГАТЭ. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

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