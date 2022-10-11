11 октября, 18:15Политика
Путин призвал к снижению опасной политизации атомной деятельности
Владимир Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Так, президент России отметил опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению этой риторики. Он также выразил надежду, что совместными усилиями получится привести эту сферу в нормальное состояние, несмотря на сложные процессы на мировой арене.
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