Путин призвал к снижению опасной политизации атомной деятельности

Владимир Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Так, президент России отметил опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению этой риторики. Он также выразил надежду, что совместными усилиями получится привести эту сферу в нормальное состояние, несмотря на сложные процессы на мировой арене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.