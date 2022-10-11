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11 октября, 18:15

Политика

Путин призвал к снижению опасной политизации атомной деятельности

Путин призвал к снижению опасной политизации атомной деятельности

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Владимир Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Так, президент России отметил опасную излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению этой риторики. Он также выразил надежду, что совместными усилиями получится привести эту сферу в нормальное состояние, несмотря на сложные процессы на мировой арене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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