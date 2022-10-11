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Политика

Новости часа: Путин сообщил, на что направлены действия РФ в сфере энергоресурсов

Новости часа: Путин сообщил, на что направлены действия РФ в сфере энергоресурсов

Новости часа: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

В Кремле прокомментировали инициативу о запрете выезда мужчин из РФ во время мобилизации

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

Новости часа: Мишустин утвердил план мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки

В СК назвали терактом взрыв на Крымском мосту

Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что действия России в сфере энергоресурсов направлены на стабилизацию мировых рынков. Об этом президент РФ рассказал на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.

Поставка США Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, но целей РФ не изменит. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопросы по принятию в состав России новых регионов не включат в ЕГЭ 2023 года. Об этом сообщил Рособрнадзор.

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