Новости часа: Путин сообщил, на что направлены действия РФ в сфере энергоресурсов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что действия России в сфере энергоресурсов направлены на стабилизацию мировых рынков. Об этом президент РФ рассказал на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.

Поставка США Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, но целей РФ не изменит. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вопросы по принятию в состав России новых регионов не включат в ЕГЭ 2023 года. Об этом сообщил Рособрнадзор.