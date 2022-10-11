Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:45

Политика

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

Новости часа: Мишустин утвердил план мер по поддержке бизнеса в условиях мобилизации

Мишустин потребовал восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки

В СК назвали терактом взрыв на Крымском мосту

Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины

Путин предупредил Киев о жестких ответных мерах в случае продолжения терактов

Путин заявил о жестком ответе в случае продолжения Киевом терактов в РФ

Путин заявил, что украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают объявления СБУ в розыск российских политиков. Песков также рассказал, что Кремль ждет от предстоящего саммита G7 продолжения конфронтации с Москвой.

Кроме того, пресс–секретарь сообщил, что поставка США Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для украинской стороны. Это не изменит целеполагания России, подчеркнул Песков.

Читайте также
властьполитикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика