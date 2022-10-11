Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают объявления СБУ в розыск российских политиков. Песков также рассказал, что Кремль ждет от предстоящего саммита G7 продолжения конфронтации с Москвой.

Кроме того, пресс–секретарь сообщил, что поставка США Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для украинской стороны. Это не изменит целеполагания России, подчеркнул Песков.