Владимир Путин рассказал о своем здоровье после самоизоляции и контакта с заболевшими коронавирусом. Президент закашлялся во время совещания, на что обратила внимание Валентина Матвиенко.

"Не беспокойтесь, все нормально, не только на COVID-19, и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался активно, ничего страшного не происходит", – сказал президент.

Он также пожелал всем коллегам здоровья. Путин отметил, что все они вакцинированы, но призвал не забывать своевременно делать ревакцинацию. По его словам, это крайне важно в сегодняшней ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.