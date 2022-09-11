Президенты РФ и Франции обсудили ситуацию на ЗАЭС

Регулярные атаки на Запорожскую атомную электростанцию со стороны Украины чреваты катастрофическими последствиями. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эммануэлем Макроном.

Россия делает все для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. При этом президент подчеркнул, что необходимо оказать воздействие на Киев, чтобы обстрелы были полностью прекращены.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.