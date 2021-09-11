В "Зарядье" проходит торжественный концерт, посвященный Дню города

В концертном зале "Зарядье" проходит торжественный мероприятие, посвященное Дню города.

Среди гостей президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Они поздравили москвичей с праздником.

Подробнее – эфире телеканала Москва 24.