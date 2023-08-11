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Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

Новости часа: Путин утвердил спецпорядок расчетов при экспорте агропродукции РФ

Путин заявил о продолжении развития программ льготной ипотеки

Новости часа: открытое горение ликвидировали на предприятии во Владимирской области

Новости часа: Путин заявил, что авиапроизводители РФ должны занять освободившуюся нишу

Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах

Путин разрешил силовикам и частной охране сбивать беспилотники

Новости часа: Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО

Новости часа: Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для компаний

Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. В столице ожидается до 6 баллов вечером в пятницу, 11 августа.

Почти 150 человек эвакуировали из подтопленных паводком районов Приморья. Об этом сообщили местные власти.

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