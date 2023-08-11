Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик. В столице ожидается до 6 баллов вечером в пятницу, 11 августа.

Почти 150 человек эвакуировали из подтопленных паводком районов Приморья. Об этом сообщили местные власти.