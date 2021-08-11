Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали в Токио

Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио. Документ размещен на портале правовых актов.

Синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина награждены Орденом Александра Невского. Дениса Аблязина, Инну Дериглазову, Светлану Колесниченко, Абдулрашида Садулаева, Влада Чигирева и Марию Шурочкину отметили Орденом Почета.

Кроме того, орден Дружбы получили еще 27 спортсменов, в числе которых София Позднякова, Евгений Рылов, Дина Аверина и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.