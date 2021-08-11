Кабмин поможет разработать план реконструкции исторических зданий Севастополя

Кабмин займется разработкой плана по реконструкции исторической части Севастополя. Помочь с планом ремонта согласился Владимир Путин в ходе встречи с губернатором города. В частности речь идет об Историческом бульваре.

Его начали благоустраивать еще в 2018 году, но работы прервали из-за недобросовестного подрядчика. Кроме того, в планах восстановить Дворец детского и юношеского творчества и Институт физических методов лечения.

Обсудили на встрече также строительство севастопольского участка трассы Таврида в Крыму. Работы идут с опережением графика. В планах завершить их к 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.