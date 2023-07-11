16:45Экономика
Новости часа: Мишустин заявил, что ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с маем 2022 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с маем 2022 года. Об этом заявил Михаил Мишустин.
В госзакупках для органов власти следует ориентироваться на отечественный автопром. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Расписание электричек Курского, Рижского и Киевского направлений МЖД изменится 15–16 июля. Об этом рассказали в компании МЖД.