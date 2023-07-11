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Общество

Новости часа: Мишустин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%

Новости часа: Мишустин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

В Кремле заявили, что РФ будет внимательно отслеживать повестку саммита НАТО

Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%. Это один из самых низких показателей в мире, заявил Михаил Мишустин.

Аномальное похолодание до сентябрьских значений придет в Москву 12 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Новый поезд "Иволга 3.0" начал перевозить пассажиров на Казанском направлении МЖД. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

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