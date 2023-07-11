Новости часа: Мишустин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%. Это один из самых низких показателей в мире, заявил Михаил Мишустин.

Аномальное похолодание до сентябрьских значений придет в Москву 12 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Новый поезд "Иволга 3.0" начал перевозить пассажиров на Казанском направлении МЖД. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.