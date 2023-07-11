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Политика

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

В Кремле заявили, что РФ будет внимательно отслеживать повестку саммита НАТО

Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Повышение уровня суверенитета России в банковском секторе произошло вовремя. Об этом заявил Владимир Путин. Глава российского государства отметил негативные тенденции, которые происходят в банковской системе США.

Работу аэропорта Сочи стабилизировали после непогоды, рейсы отправляются по графику. Об этом сообщили местные власти.

Россия предпринимает заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО. Об этом говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

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