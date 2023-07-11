Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Повышение уровня суверенитета России в банковском секторе произошло вовремя. Об этом заявил Владимир Путин. Глава российского государства отметил негативные тенденции, которые происходят в банковской системе США.

Работу аэропорта Сочи стабилизировали после непогоды, рейсы отправляются по графику. Об этом сообщили местные власти.

Россия предпринимает заблаговременные шаги в ответ на возможное расширение НАТО. Об этом говорил глава российского МИД Сергей Лавров.