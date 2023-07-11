Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ тщательно отслеживает высказывания на саммите НАТО для обеспечения безопасности страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе стартует саммит НАТО, одна из главных тем которого – военная помощь Украине.

В Пермском крае нашли пропавшую туристическую группу, все живы. Об этом сообщили местные власти.

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 17 июля до 4 августа. Об изменениях предупредил Дептранс.