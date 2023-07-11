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Политика

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

В Кремле заявили, что РФ будет внимательно отслеживать повестку саммита НАТО

Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ тщательно отслеживает высказывания на саммите НАТО для обеспечения безопасности страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе стартует саммит НАТО, одна из главных тем которого – военная помощь Украине.

В Пермском крае нашли пропавшую туристическую группу, все живы. Об этом сообщили местные власти.

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 17 июля до 4 августа. Об изменениях предупредил Дептранс.

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