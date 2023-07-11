Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Представители стран НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе демонстрируют сильный антироссийский настрой, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Главными темами саммита станут обсуждение планов поддержки Киева в боевых действиях и военное развертывание крупных сил НАТО у границ с Россией.

По словам Дмитрия Пескова, Россия будет анализировать повестку саммита НАТО, чтобы принимать решения по обеспечению своей безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24