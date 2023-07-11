Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможное вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности. Об этом говорил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Первый этап программы реновации досрочно завершен в семи районах Москвы с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Град в Лазаревском районе Сочи повредил крыши домов и автомобили. В городской мэрии сообщили, что люди не пострадали из-за непогоды.