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Политика

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

В Кремле заявили, что РФ будет внимательно отслеживать повестку саммита НАТО

Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Мишустин заявил, что отрасли промышленности РФ должны обладать стойкостью к санкциям

Новости часа: в Кремле указали на отсутствие угроз для финансовой стабильности РФ

Песков подтвердил прошедшую встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным 29 июня

Песков обвинил Турцию и Украину в нарушении условий возвращения командиров "Азова"

Новости часа: в Кремле прокомментировали текущий курс российской валюты

Новости часа: Песков прокомментировал колебания курса рубля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возможное вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности. Об этом говорил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Первый этап программы реновации досрочно завершен в семи районах Москвы с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Град в Лазаревском районе Сочи повредил крыши домов и автомобили. В городской мэрии сообщили, что люди не пострадали из-за непогоды.

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