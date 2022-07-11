Новости последнего часа: Путин и Эрдоган обсудили экспорт зерна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путин и Эрдоган обсудили экспорт зерна. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Курс доллара на Мосбирже снова упал до 60 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Из-за ветра и грозы департамент культуры закрыл подведомственные парки в Москве. В свою очередь, власти Москвы попросили рестораторов убрать летние веранды.

