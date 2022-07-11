Новости последнего часа: Мишустин сообщил о создании федерального реестра долгостроев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Федеральный реестр долгостроев создадут в РФ, чтобы ускорить их ввод в эксплуатацию. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Продукция Siemens, BMW и Lego вошла в список параллельного импорта, сообщили в Минпромторге РФ.

В Москве усиливается ветер. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду, рассказали в МЧС.