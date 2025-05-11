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11 мая, 22:15

Политика

Путин выразил готовность к серьезным переговорам с Украиной

Путин выразил готовность к серьезным переговорам с Украиной

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Владимир Путин заявил о готовности к серьезным переговорам с Украиной – с акцентом на устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Украина в ответ выразила готовность к встрече, но при условии, что Россия с 12 мая прекратит огонь.

В МИД России заявили, что выдвигать условия до начала диалога – неприемлемо. Встречу предложено провести в Стамбуле, предварительная дата – 15 мая. Президент США Дональд Трамп назвал возможные переговоры "потенциально великим днем", а президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в намерениях Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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