Путин выразил готовность к серьезным переговорам с Украиной

Владимир Путин заявил о готовности к серьезным переговорам с Украиной – с акцентом на устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Украина в ответ выразила готовность к встрече, но при условии, что Россия с 12 мая прекратит огонь.

В МИД России заявили, что выдвигать условия до начала диалога – неприемлемо. Встречу предложено провести в Стамбуле, предварительная дата – 15 мая. Президент США Дональд Трамп назвал возможные переговоры "потенциально великим днем", а президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в намерениях Москвы.

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