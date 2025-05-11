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11 мая, 15:15

Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили российскую инициативу о возобновлении прямого диалога с Украиной. Президент России предложил организовать встречи в Стамбуле, начиная с 15 мая.

Эрдоган подтвердил готовность предоставить для этого турецкую площадку. Кроме того, лидеры выразили заинтересованность в расширении торгово-инвестиционного сотрудничества между странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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