Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Главы государств обсудили российскую инициативу о возобновлении прямого диалога с Украиной. Президент России предложил организовать встречи в Стамбуле, начиная с 15 мая.

Эрдоган подтвердил готовность предоставить для этого турецкую площадку. Кроме того, лидеры выразили заинтересованность в расширении торгово-инвестиционного сотрудничества между странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.