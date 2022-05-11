Путин заявил, что многих не устраивает позиция РФ о поддержке жителей Донбасса

Принципиальная позиция о поддержке РФ жителей Донбасса не устраивает многих партнеров, но это нужно делать из гуманитарных соображений. Об этом заявил Владимир Путин.

В МИД РФ вызвали послов Польши и США. Представитель США провел там 20 минут и покинул здание без комментариев, сообщили СМИ.

В Москве действует режим повышенной погодной опасности. Порывы ветра могут разгоняться до 18 метров в секунду. Об этом рассказали синоптики.